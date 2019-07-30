Экономика
Росстат назвал средний размер пенсийURA.Ru 10:52
Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пособие увеличилось на 6,2%, а в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, на 0,8%. Теперь средняя пенсия равна трети (30,5%) средней зарплаты по стране, уточняет RT.
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Экономика
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