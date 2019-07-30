Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пособие увеличилось на 6,2%, а в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, на 0,8%. Теперь средняя пенсия равна трети (30,5%) средней зарплаты по стране, уточняет RT.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Происшествия В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Армия и оружие В Пентагоне заказали исследование северных регионов РФ для нужд армии Оборонное логистическое агентство Пентагона подбирает компании, которым можно будет заказать проведение «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами».

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Политика Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Музыка Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия» Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.

Происшествия По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.

Интернет В России составили список заменителей зарубежных приложений Эксперты Института развития интернета (ИРИ) нашли замену иностранным приложениям на фоне закона об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, который в июле внесли в Госдуму.

Политика Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Космос Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Армия и оружие Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве Как сообщает RT, первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин, комментируя предложение отставного генерала Службы внешней разведки Украины Василия Богдана создать ракеты, способные долететь до Москвы,заявил, что списать подобные заявления на предвыборный популизм у Киева не получится.

Происшествия Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей.

Общество В России упрощается порядок сделок с недвижимостью В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.