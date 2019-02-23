Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в РоссииРИА Новости 02:19

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

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