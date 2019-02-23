Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в РоссииРИА Новости 02:19

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
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Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Полностью сравнялось это соотношение (на 1000 мужчин пришлось 1000 женщин) за последние годы лишь однажды и для одной возрастной группы — в 2017 году для мужчин от 30 до 34 лет. Всего на начало 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.
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Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин

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Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году

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РИА Новости02:19

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Газета.Ru01:40

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

RT на русском01:03
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