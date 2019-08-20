с чего всё началось

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Гаджеты Hublot представил первые часы из желтого сапфирового стекла Первые эксперименты Hublot с сапфировым стеклом, абсолютно прозрачным, но невероятно твердым и сложным в обращении материалом, относятся к 2016-му.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.

Авто Электрокар BMW iNext пригласил взглянуть на опытное производство Компания заявила, что ещё до того, как модель iNext встанет на поток, будет выпущено до сотни предсерийных прототипов.

Происшествия Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.

Политика Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7 Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Авто Kia продемонстрировала салон обновленного Kia Mohave Внешний вид обновленного паркетника Kia Mohave был рассекречен на минувшей неделе, а сегодня южнокорейский производитель продемонстрировал внутреннее убранство внедорожника обновленного поколения.

Футбол В Москве пройдет Мемориал Валентина Иванова В Москве с 21 по 25 августа пройдет международный турнир памяти легендарного советского футболиста и тренера, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Валентина Козьмича Иванова «Звездный путь» среди юношеских сборных, составленных из игроков не старше 2004 года рождения.

Наука Ученые создадут систему управления льдами Баренцева моря для безопасной навигации Ученые Северного Арктического федерального университета (Архангельск) совместно с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии создадут систему управления льдами Баренцева моря.

Политика Китай пригрозил США санкциями из-за решения продать вооружение Тайваню Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 августа, стало известно, что Госдепартамент США, несмотря на неоднократные и настойчивые протесты Китая, согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал о судьбоносном звонке и переезде в Москву Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей официальной странице в социальной сети рассказал о звонке, который стал судьбоносным для его карьеры.

Политика Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Политика Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.

Общество Большинство россиян не видит позитива в будущем Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.

Армия и оружие В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35 Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.

Экономика ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.