Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в странеИнфорос 05:46
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
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Согласно данным Росстата, опубликованным на сайте ведомства, средняя начисленная зарплата в сфере добычи природного газа и сырой нефти в июне 2019 года составила 172,9 тыс. рублей, в сфере производства табачных изделий - 113 тыс. рублей.Инфорос04:46
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