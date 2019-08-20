с чего всё началось

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

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