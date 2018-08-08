Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
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с чего всё началось
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.RT на русском00:05
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Культура
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Обновлено в 10:15
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МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
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Обновлено в 06:10
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Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.
Обновлено в 10:33
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
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Футбол
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Россиянин скончался после продолжительной болезни. Басалаев провел за "Динамо" 107 матчей и отметился двумя голами.
Обновлено в 11:56
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Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
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Обновлено в 08:40
Происшествия
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
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Михаил Абызов: Бегаю, плаваю и прыгаю, регулярно занимаюсь спортом
Обновлено вчера в 06:06
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Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
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Специалисты изучили продажи новых легковых автомобилей в России в 2018 году и назвали наиболее популярные модели в кузове универсал.
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Обновлено вчера в 08:13
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
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Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
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Обновлено вчера в 07:56
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Обновлено вчера в 18:49