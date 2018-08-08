Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.
RT на русском00:05

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Росстат повысил среднюю зарплату

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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

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Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

URA.Ru00:58

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русском00:05

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

РИА Новости01:43
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