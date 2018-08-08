Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.

с чего всё началось

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Происшествия В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической сверхдержавой О событии объявил премьер-министр страны Наренда Моди Индийские военные успешно провели испытание космического оружия, уничтожив спутник на низкой околоземной орбите, сообщает РБК.

Политика МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.

Спорт Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014 Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.

Футбол Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизни Россиянин скончался после продолжительной болезни. Басалаев провел за "Динамо" 107 матчей и отметился двумя голами.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.

Авто Названы самые продаваемые универсалы в России Специалисты изучили продажи новых легковых автомобилей в России в 2018 году и назвали наиболее популярные модели в кузове универсал.

Политика ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.