Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
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с чего всё началось
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.RT на русском00:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия
Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного дела
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Украина заявила о создании электромагнитного оружия
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Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
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Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.
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Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
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Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
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Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов
Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.
Обновлено в 09:09
Авто
Renault Duster получил новую спецверсию Adventure
Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.
Обновлено в 09:51
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Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом.
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Спорт
Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону
В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.
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Ученые: полет к Марсу изменит психику космонавтов
Обновлено в 04:41
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Политика
У Зеленского нашли итальянскую виллу на «курорте российских олигархов»
Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря.
Обновлено в 07:48
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд
Международные резервы России по состоянию на 22 марта составляют $487,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море
«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Авто
Haval открывает завод под Тулой
Что касается самого завода, то его годовая мощность составит аж 150 тысяч авто. Первым на новый конвейер встанет модель F7.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Бельгия закупит непригодные для военных действий F-35
Эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO) заявили, что истребители пятого поколения F-35, которые Бельгия активно закупает у США, непригодны для ведения боевых действий.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии
В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30