Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
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Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).RT на русском00:05
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