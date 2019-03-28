Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32

В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тыс. рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 тыс.). Ранее Росстат назвал сферы занятости с наибольшим числом сотрудников-женщин.

с чего всё началось

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

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