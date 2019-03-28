Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
Читать в источнике
с чего всё началось

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тыс. рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 тыс.). Ранее Росстат назвал сферы занятости с наибольшим числом сотрудников-женщин.
RT на русском00:05

Подробнее о событии

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Известия01:00

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Газета.Ru06:30

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

РИА Новости01:43

Росстат повысил среднюю зарплату

News.ru11:44

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

URA.Ru00:58

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русском00:05

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Говорит Москва01:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Футбол

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:00
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи

Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено в 08:16
Происшествия

Пожар в жилом доме на Сестрорецкой улице локализован

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Футбол

Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"

Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25

Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Сети появилось видео унесенного ветром турка

В Турции мужчину унесло штормовым ветром, когда он ухватился за основание пляжного зонта. Инцидент произошел в городе Османие на юге страны.
Обновлено в 08:55
Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Футбол

Галицкий выделил автобус, чтобы привезти «Анжи» на матч в Краснодар

Обновлено в 15:20
Космос

Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде

Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Политика

Лукашенко пояснил свою реакцию после посещения коровника под Могилевом

Обновлено в 14:17
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Наука

От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий

Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Политика

Пушков напомнил Трампу, что Венесуэла «не штат США»

Сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы.
Обновлено в 15:18
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное