Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
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с чего всё началось
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.RT на русском00:05
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