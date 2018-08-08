Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в РоссииКоммерсантъ 07:32

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.
RT на русском00:05

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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

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Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Газета.Ru06:30

Крымчан уже меньше 2 млн., а средняя зарплата у них под 30 тысяч

Московский Комсомолец16:33

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

URA.Ru00:58

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русском00:05

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Говорит Москва01:18
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
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Подземные источники воды на Марсе могут быть по-прежнему активны

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Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
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По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
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В Греции антитеррористическая служба задержала двух человек

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Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

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Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
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«Газпром нефть» не поддерживает введение лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава компании Александр Дюков.
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Обновлено вчера в 09:54
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Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Главой Центрального командования ВС США назначен Кеннет Маккензи

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в четверг объявил о назначении Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования ВС США.
Обновлено в 20:16
Космос

Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде

Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
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Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля

В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
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Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован

Обновлено в 09:21
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

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Обновлено вчера в 08:30
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса

Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
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Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
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Общество

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Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
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Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
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В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов

Обновлено 26 марта в 18:27
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Компания Renault представила спецверсию кроссовера Duster — лимитированное исполнение Adventure.
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«Отпетые мошенники» вышли на сцену на концерте «Руки вверх» в Чите

«Мошенники» начали своё выступление с песен «А у реки» и «Девушки бывают разные», под которые танцевал весь зал.
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Политика

Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
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