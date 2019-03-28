Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиRT на русском 00:05
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
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Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.RT на русском00:05
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено 26 марта в 12:46
Общество
Два студента три недели выживали в джунглях без еды и одежды
Два студента-приятеля из Великобритании, насмотревшись шоу о выживании в дикой природе, на три недели отправились в джунгли в Малайзии, не прихватив с собой ни еды, ни одежды.
Обновлено вчера в 02:42
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве
Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой
Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Медведев отдал Берулаве мандат депутата Госдумы
Мандат депутата Госдумы достался Медведеву вместо Грудинина Уже через несколько часов Медведев отказался от мандата в пользу Берулавы, который шел в списке вторым после него, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:15
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жертвами ДТП в Гватемале стали более 30 человек
Более 30 человек, включая детей, погибли в результате наезда грузовика на толпу в западной части Гватемалы, сообщает местная газета Prensa Libre.
Обновлено в 01:50
Общество
Социологи провели опрос о предвыборных предпочтениях забайкальцев
Кандидатуру врио губернатора Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать на предстоящих выборах 66% от всех опрошенных забайкальцев, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Кино
Актёр озвучки «Мстителей» проспойлерил смерть ключевого персонажа в «Финале»
Мексиканский актёр Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета и сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в "Финале".
Обновлено вчера в 17:05
Политика
За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Женщина родила два раза за месяц
Обновлено в 01:32
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Разрешение на строительство завода в Култуке признали незаконным
Разрешение на строительство завода по розливу воды Байкала в Култуке Слюдянского района 27 марта 2019 года признал незаконным Кировский районный суд Иркутска.
Обновлено вчера в 21:55