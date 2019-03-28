Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиRT на русском 00:05

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.
RT на русском00:05

Подробнее о событии

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

РИА Новости01:43

Отрасли с высокими зарплатами назвал Росстат

News.ru01:23

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru01:10

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Известия01:00

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

URA.Ru00:58

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русском00:05

Росстат назвал специальности с минимальной загрузкой

Rambler News Serviceвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено 26 марта в 12:46
Общество

Два студента три недели выживали в джунглях без еды и одежды

Два студента-приятеля из Великобритании, насмотревшись шоу о выживании в дикой природе, на три недели отправились в джунгли в Малайзии, не прихватив с собой ни еды, ни одежды.
Обновлено вчера в 02:42
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве

Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Медведев отдал Берулаве мандат депутата Госдумы

Мандат депутата Госдумы достался Медведеву вместо Грудинина Уже через несколько часов Медведев отказался от мандата в пользу Берулавы, который шел в списке вторым после него, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:15
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Жертвами ДТП в Гватемале стали более 30 человек

Более 30 человек, включая детей, погибли в результате наезда грузовика на толпу в западной части Гватемалы, сообщает местная газета Prensa Libre.
Обновлено в 01:50
Общество

Социологи провели опрос о предвыборных предпочтениях забайкальцев

Кандидатуру врио губернатора Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать на предстоящих выборах 66% от всех опрошенных забайкальцев, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Бангладеш не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Кино

Актёр озвучки «Мстителей» проспойлерил смерть ключевого персонажа в «Финале»

Мексиканский актёр Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета и сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в "Финале".
Обновлено вчера в 17:05
Политика

За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году

Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Женщина родила два раза за месяц

Обновлено в 01:32
Музыка

Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Разрешение на строительство завода в Култуке признали незаконным

Разрешение на строительство завода по розливу воды Байкала в Култуке Слюдянского района 27 марта 2019 года признал незаконным Кировский районный суд Иркутска.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное