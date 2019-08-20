Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиREGNUM 12:41

В июне средняя зарплата работников отрасли выросла 3,7% и составила 113 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
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Россиянам рассказали, в каких сферах можно больше всего заработать

URA.Ru13:59

Зарплата в добыче нефти и газа в июне в 3,5 раза превысила среднюю по РФ

ПРАЙМ11:20

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Rambler News Service12:29

В России назвали отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Росбалт12:24

Росстат: Зарплата в нефтегазодобыче в 3,5 раза выше средней по стране

Российская газета12:08

Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России

РИА Новости11:21

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

REGNUM12:41
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Общество

Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака

Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Политика

Скворцова заявила о нехватке десятков тысяч медиков в России

В системе первичной медико-санитарной помощи в России не хватает 25 тыс. специалистов, дефицит среднего персонала составляет 130 тыс. медиков, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:57
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Политика

Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»

Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Авто

Представлена серийная версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV

Официально представлена версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV, которая пойдет в серийное производство.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Французского композитора съел канадский медведь гризли

Обновлено в 13:43
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Общество

Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации

По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Экономика

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Единоборства

Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий

Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий.
Обновлено в 09:40
Политика

Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»

Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке

Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:49
Общество

В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Общество

Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет

Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Русские пользователи Instagram устроили атаку на Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 12:14
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом

Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол

Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»

Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Авто

Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником

Обновлено в 08:07
Политика

Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа

Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11
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