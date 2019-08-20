Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиREGNUM 12:41
В июне средняя зарплата работников отрасли выросла 3,7% и составила 113 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
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Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Политика
Скворцова заявила о нехватке десятков тысяч медиков в России
В системе первичной медико-санитарной помощи в России не хватает 25 тыс. специалистов, дефицит среднего персонала составляет 130 тыс. медиков, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:57
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
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Обновлено в 13:17
Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
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Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
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В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Авто
Представлена серийная версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV
Официально представлена версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV, которая пойдет в серийное производство.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Французского композитора съел канадский медведь гризли
Обновлено в 13:43
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Единоборства
Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий
Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий.
Обновлено в 09:40
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке
Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:49
Общество
В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Общество
Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет
Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»
Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Авто
Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником
Обновлено в 08:07
Политика
Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа
Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11