Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиREGNUM 12:41
В июне средняя зарплата работников отрасли выросла 3,7% и составила 113 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
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