Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиREGNUM 12:41

В июне средняя зарплата работников отрасли выросла 3,7% и составила 113 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
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Россиянам рассказали, в каких сферах можно больше всего заработать

URA.Ru13:59

Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России

РИА Новости11:21

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Rambler News Service12:29

В России назвали отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Росбалт12:24

Росстат: Зарплата в нефтегазодобыче в 3,5 раза выше средней по стране

Российская газета12:08

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

REGNUM12:41

Зарплата в добыче нефти и газа в июне в 3,5 раза превысила среднюю по РФ

ПРАЙМ11:20
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Энергетика

Помпео: США практически «обнулили» экспорт иранской нефти

Соединённые Штаты изъяли почти 2,7 миллиона баррелей иранской нефти с мировых рынков в результате решения Вашингтона о возобновлении ограничений на поставки топлива из Исламской Республики.
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Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
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В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
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Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
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«Барселона» предложила «Ювентусу» приобрести Суареса

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Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»

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Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
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Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет российского участника Евровидения

Известный по роли в телесериале «Аббатство Даунтон» английский актер Дэн Стивенс перевоплотится в российского участника Евровидения.
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Происшествия

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
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В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев

Обновлено в 09:07
Футбол

Экс-наставник «Реала»: «Месси не является лучшим в мире футболистом»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо не считает, что аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали

За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Политика

Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении

Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено в 13:43
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

В будущем флот США пополнят корабли-роботы

Военно-морской флот США объявил конкурс на создание самого большого роботизированного корабля, который не будет уступать размером современным корветам.
Обновлено в 09:19
Финансы

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Политика

Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»

Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

Военные ВСУ нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

По данным ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, военные ВСУ во вторник утром открыли артиллерийский огонь по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:58
Футбол

Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с командой.
Обновлено в 13:42
Футбол

Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА

Обновлено в 09:38
Транспорт

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:29
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Космос

Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса

Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

В Польше демонтировали более 420 советских памятников

За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»

В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной

Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
Обновлено в 07:27
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