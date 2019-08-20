Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиREGNUM 12:41

В июне средняя зарплата работников отрасли выросла 3,7% и составила 113 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, в каких сферах можно больше всего заработать

URA.Ru13:59

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

REGNUM12:41

Зарплата в добыче нефти и газа в июне в 3,5 раза превысила среднюю по РФ

ПРАЙМ11:20

В России назвали отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Росбалт12:24

Росстат: Зарплата в нефтегазодобыче в 3,5 раза выше средней по стране

Российская газета12:08

Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России

РИА Новости11:21

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Rambler News Service12:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
Финансы

Курс доллара преодолел отметку в 67 рублей

Торги на Московской бирже проходят не в пользу российской валюты. Как сообщается, курс доллара прыгнул на 1,04% и достиг 67,02 рубля.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол

«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани

Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон.
Обновлено в 16:03
Политика

Премьера Италии отправили в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Космос

Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными

Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Пожар произошел в здании кинотеатра «Аврора» в Петербурге

Обновлено в 19:35
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом украинцев

Украинский презизент Владимир Зеленский попросил главу правительства Израиля Беньямину Нетаньяху признать, что голод в начале 30-х годов был геноцидом украинского народа.
Обновлено вчера в 07:58
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 12:34
Космос

США готовятся применять в космосе ядерные системы

США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Происшествия

На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек

На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.
Обновлено в 18:47
Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Политика

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:57
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Авто

В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом

С подержанными дела обстоят совсем иначе. Спрос на дизельные автомобили с пробегом в нашей стране вырос на 7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 01:52
Политика

США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

СМИ: Минобороны Японии считает, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки

Министерство обороны Японии впервые намерено включить в свой ежегодный доклад "Белая книга" пункт о том, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки.
Обновлено в 19:35
Экономика

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Общество

Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Космос

Уфолог нашел «египетский саркофаг» на фото Марса

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) при просмотре фото американского космического агентства (NASA) заметил изображение «египетского саркофага», сообщило издание The Sun.
Обновлено в 17:55
Кино

Дэн Стивенс сыграет прообраз Лазарева в фильме Netflix о Евровидении

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил о постоянном росте угрозы со стороны России и Китая в космосе, передает RT.
Обновлено в 15:20
Кино

Название нового фильма о Джеймсе Бонде сообщили создатели

Обновлено в 13:30
Гаджеты

Четверть спроса в России приходится на кнопочные телефоны

Суммарные продажи смартфонов и кнопочных телефонов на российском рынке в период с января по июнь 2019 года оцениваются в 220,8 млрд рублей, или в 17,3 млн устройств, пишут «Известия» со ссылкой на данные «М.Видео - Эльдорадо».
Обновлено в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное