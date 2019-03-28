Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатойРИА Новости 01:43

Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).

с чего всё началось

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. По статистике, средняя зарплата в этой отрасли составляет 79,4 тысячи рублей.

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

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