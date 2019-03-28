Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатойРИА Новости 01:43

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. По статистике, средняя зарплата в этой отрасли составляет 79,4 тысячи рублей.
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).
RT на русском00:05

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Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

РИА Новости01:43

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru01:10

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русском00:05

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

URA.Ru00:58

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВ00:33

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Известия01:00

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Говорит Москва01:18
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НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

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