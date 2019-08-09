Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенкаРоссийская газета 01:58
Большинство россиянок, по данным Росстата, рожают первого ребенка в 26 лет. Согласно данным исследования за 2018 год, второй ребенок чаще всего появляется, когда женщине исполняется 30 лет, третий ребенок - в 31 год, четвертый - в 33 года, сообщает телеканал RT.
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с чего всё началось
По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно.RT на русском00:02
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