Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продуктыРИА Новости вчера в 06:13
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБКвчера в 03:03
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Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо
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