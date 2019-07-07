Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продуктыРИА Новости 06:13
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБК03:03
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Происшествия
Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
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Обновлено вчера в 19:02
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Оргкомитет акции «Волна здоровья» создали в Дубне
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Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Крыша петербургских кровель. Как устроен многомиллионный черный рынок экскурсий
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
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В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок на Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
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Недавно известный стилист провел одиночную акцию в поддержку сохранения озера Байкал, которое по праву является национальным достоянием, а несколько дней назад опубликовал в социальной сети видео с новой песней, посвященной Иосифу Кобзону.
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Обновлено в 06:17
Общество
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Единоборства
В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Происшествия
В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев
Группа туристов из Китая отправилась после посещения ресторана отеля «Шанхай» в Санкт-Петербурге, 16 человек обратились за помощью, после чего 15 из них были госпитализированы.
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Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
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Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
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Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку
Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
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Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
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Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
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Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
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Слишком много действий
Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
Обновлено в 01:00
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Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
СКР проводит проверку по факту взрыва в ресторане в центре Ростова
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