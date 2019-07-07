Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продуктыРИА Новости 06:13

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ru04:24

Темпы роста цен на многие товары и услуги по итогам прошлого года многократно превзошли инфляцию

Эхо Москвы09:04

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъ04:32

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ru08:02

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новости06:13

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москва03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБК03:03
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Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
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Оргкомитет акции «Волна здоровья» создали в Дубне

В подмосковной Дубне создали оргкомитет акции «Волна здоровья», посвященной оказанию помощи больным детям, в Коломенском округе также готовятся к участию в акции, говорится в сообщении пресс-службы общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
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Происшествия

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Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
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В Одессе идет спецоперация «Гром»

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Украина заметила активность российских подлодок на Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
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Сергей Зверев посвятил песню Иосифу Кобзону

Недавно известный стилист провел одиночную акцию в поддержку сохранения озера Байкал, которое по праву является национальным достоянием, а несколько дней назад опубликовал в социальной сети видео с новой песней, посвященной Иосифу Кобзону.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
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Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Группа туристов из Китая отправилась после посещения ресторана отеля «Шанхай» в Санкт-Петербурге, 16 человек обратились за помощью, после чего 15 из них были госпитализированы.
Обновлено в 08:25
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

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Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку

Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
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Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
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Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

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Футбол

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

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Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске

В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
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СКР проводит проверку по факту взрыва в ресторане в центре Ростова

В результате происшествия пострадали двое мужчин. СКР проводит доследственную проверку по факту взрыва в ресторане в центре Ростова.
Обновлено в 06:07
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