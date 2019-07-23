Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в странеРБК 05:01
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
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с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известиявчера в 17:01
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Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Обновлено вчера в 03:58
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке.
Обновлено в 00:00
Экономика
Приток мигрантов в Россию стал наибольшим за последнее десятилетие
Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Ишиме 13-летний подросток погиб от удара током
Еще у одного мальчика ожоги руки и плеча В Ишиме от удара током погиб 13-летний подросток.
Обновлено в 00:39
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистий для ополченцев Донбасса
Всего 21 июля в ДНР зафиксировали семь нарушений. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Кино
На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Студия намерена возродить и снять продолжения советских мультфильмов «Веселая карусель», «Умка», «Приключения Пети и волка».
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Зидан ответил на критику агента Бэйла
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан отреагировал на критические высказывания агента Джонатана Барнетта, представлявшего интересы валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:55
Финансы
«Газпром» опять обогнал Сбербанк по капитализации
В результате капитализация банка упала до 5,16 трлн руб. Две компании соперничают за первое место на российском рынке не первую неделю: газовый холдинг обошел банк 3 июня, а в начале июля капитализация компании обновила 11-летний максимум и составила более 6 трлн руб. Однако 17 июля Сбербанк вновь обогнал "Газпром".
Обновлено в 04:46
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09