Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

с чего всё началось

Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.

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