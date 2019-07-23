Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиянЧелнинские известия 09:30

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года. По результатам исследования она составляет 34,3 тысячи рублей, а средняя по стране достигает 47,6 тысячи рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».
Читать в источнике
Обсудить409
с чего всё началось

Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Уровень наиболее распространённой зарплаты в РФ за два года вырос на 33,3%

REGNUM10:06

Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

РБК05:01

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Интерфакс02:29

Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране

РИА Новости03:34

«Известия» назвали самую распространенную зарплату в России

ТАСС03:04

Росстат назвал самую распространённую зарплату в стране

RT на русском04:30

Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Технологии

Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей

Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика

В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено в 17:50
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал расстроенным фанатам перезагрузку «Блэйда»

Обновлено в 22:25
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

С официальным визитом на Кубу прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 22:36
Наука

Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища

Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
Обновлено в 14:15
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Экономика

Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым

В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Общество

Изобретен самый короткий IQ-тест

Обновлено в 05:14
Происшествия

БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте

Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Здоровье

Названа опасность пропущенного завтрака

Обновлено в 21:14
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica

Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено в 21:16
Экономика

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Культура

Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Обновлено в 14:06
Политика

Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Общество

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект о «дачной амнистии»

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект пряли депутаты Госдумы во втором чтении.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика

Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400

Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400.
Обновлено в 17:27
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:25
ещё по теме
Главное