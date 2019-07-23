Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в РФГазета.Ru 03:53
Стоит отметить, что средняя зарплата по России равняется двум таким окладам. Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране - 23,5 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известиявчера в 17:01
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