Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в РФГазета.Ru 03:53

Стоит отметить, что средняя зарплата по России равняется двум таким окладам. Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране - 23,5 тысячи рублей.
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Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.
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