Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населениемГазета.Ru 00:56
На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, а замыкает тройку лидеров Москва (74,6%). Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно. Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
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с чего всё началось
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.RT на русском00:37
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