Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населениемГазета.Ru 00:56

На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, а замыкает тройку лидеров Москва (74,6%). Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно. Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
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Газета.Ru00:56

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RT на русском00:37

Опубликован рейтинг регионов России с самой высокой занятостью. Урал и в лидерах, и в аутсайдерах

URA.Ru01:22
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