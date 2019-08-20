По итогам 2018 года, жители Татарстана, ХМАО-Югры и Москвы тратили 21,8%, 23,1% и 24,5% своих расходов на еду, а жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки - 57,9%, 53,8% и 47,4% соответственно. В среднем по России, на еду жители тратят около 30% расходов.

с чего всё началось

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно исследованию, на еду больше всего денег уходит у жителей Ингушетии и Дагестана.

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

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