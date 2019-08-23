Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.

с чего всё началось

Самые высокие заработные платы муниципальные служащие получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Средняя зарплата чиновников на Ямале составляет 133 тыс. рублей в месяц.

Общество Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Экономика Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Единоборства Макгрегор настроен на реванш с Нурмагомедовым Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Политика Роскомнадзор заблокировал украинский сайт за оскорбление гимна России Сайт украинского издания «Новое время» заблокирован Роскомнадзором за публикацию материала, оскорбляющего государственный гимн России «в неприличной форме», 21 августа сообщается на сайте ведомства.

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак пищевода О болезни экс-футболиста стало известно около месяца назад. У Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Политика В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».

Политика Киев засомневался в сохранении санкций против России Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.

Шоу-бизнес Яна Рудковская хочет застраховать свои ноги Фото: www.kleo.ru 44-летняя продюсер в личном блоге рассказала поклонником о том, что ее ноги — это очень популярная тема на сегодня, сообщает WomanEL.

Общество На Сибирской таможне выявили партию досок с нацистской символикой Партия деревянных изделий, которую коммерсанты намеревались провезти в Красноярский край из Китая, оказалась разделочными досками с нацистской символикой.

Политика МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.

Происшествия Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Здоровье В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги В Нижнем Тагиле уже вторая городская больница осталась без оперирующих хирургов: все врачи-хирурги ЦГБ №1 подали заявления об увольнении.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Футбол «Бавария» и «Лилль» согласовали трансфер Саншеша Саншеш перешел в «Баварию» летом 2016 года из «Бенфики» за 35 млн плюс 45 млн в качестве бонусов.

Технологии Первая плавучая атомная станция отправилась на Чукотку Ведомости сообщают, что «Академик Ломоносов» станет самой северной и первой в мире плавучей атомной электростанцией.

Политика Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.

Транспорт Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.