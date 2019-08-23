Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновникамиRT на русском 05:12
Самые высокие заработные платы муниципальные служащие получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Средняя зарплата чиновников на Ямале составляет 133 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.РБК02:16
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