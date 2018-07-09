Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятостиКоммерсантъ 06:34

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
RT на русском00:37

Подробнее о событии

Бурятия и Забайкалье стали лидерами по безработице на Дальнем Востоке

REGNUM08:26

Росстат назвал регионы с самой высокой напряжённостью на рынке труда

Говорит Москва08:28

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Газета.Ru00:56

Названы регионы с самым высоким уровнем занятости населения

РИА Новости01:47

Опубликован рейтинг регионов России с самой высокой занятостью. Урал и в лидерах, и в аутсайдерах

URA.Ru01:22

Росстат назвал регионы с самым трудолюбивым населением

Российская газета02:19

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

RT на русском00:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах

Обновлено в 07:53
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Политика

Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими

Как передает агентство «Ёнхап», это касается не только южной части Курил, но и островов Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто).
Обновлено в 03:33
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Общество

Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова

Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Политика

Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Звезда фильма «Селфи» Станислав Бондаренко стал отцом в третий раз.
Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии

"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Общество

Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске

Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Экономика

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Игры

Все будущие игры Bethesda выйдут в Steam

Обновлено в 03:28
Авто

Возрожденный Ford Bronco получит три версии

На дилерской конференции Ford продемонстрировал раннюю версию Bronco - прототип получил три двери.
Обновлено в 05:18
Энергетика

Правительство начнет консультации с ЕАЭС по лицензированию экспорта нефти

Правительство РФ по итогам совещания с нефтяными компаниями начнет консультации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака (курирует ТЭК) Илья Джус.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные

24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.
Обновлено 24 марта в 17:16
Футбол

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Космос

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос отменён

Обновлено в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное