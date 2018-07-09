Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятостиКоммерсантъ 06:34

Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

с чего всё началось

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

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