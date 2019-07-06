Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводовТАСС 05:09

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата. Так, в Сахалинской области на 1 тыс. человек населения было зарегистрировано 5,1 развода.
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Юрий Крупнов
В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние 10 лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше.
— Юрий Крупнов, российский писательТелеканал 360° 03:45
с чего всё началось

Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году

Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
RT на русском02:00

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Названы регионы России с наибольшим количеством разводов

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Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

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РИА Новости02:48

Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году

RT на русском02:00
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