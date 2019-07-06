Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.

с чего всё началось

За первые четыре месяца 2019 года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики. Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения.

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

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