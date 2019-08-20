Общество
Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на едуАвторадио 02:56
Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По итогам 2018 года, жители Татарстана, ХМАО-Югры и Москвы тратили 21,8%, 23,1% и 24,5% своих расходов на еду, а жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки - 57,9%, 53,8% и 47,4% соответственно. В среднем по России, на еду жители тратят около 30% расходов.РИА Новостивчера в 20:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:30, Ашберн
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Политика
Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.
Обновлено в 13:29
Экономика
Bloomberg: над россиянами нависла угроза растраты всех сбережений
Россияне ради поддержания привычного уровня жизни продолжают активно тратить свои накопления, более того - берут кредиты, пишет Bloomberg.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 14:00
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Теннис
Теннис. Рублев вышел во второй круг турнира в Уинстон-Салеме
Россиянин Андрей Рублев успешно стартовал на турнире в Уинстон-Салеме. В матче первого круга он встречался с Томасом Фаббиано из Италии.
Обновлено в 14:56
Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничат
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Здоровье
Жители Хакасии высказались о борьбе с курением на работе
Катерина Ерушина узнала, готовы ли курильщики Хакасии бросить сигарету.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Футбол
Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»
Обновлено в 13:30