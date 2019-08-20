По итогам 2018 года, жители Татарстана, ХМАО-Югры и Москвы тратили 21,8%, 23,1% и 24,5% своих расходов на еду, а жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки - 57,9%, 53,8% и 47,4% соответственно. В среднем по России, на еду жители тратят около 30% расходов.

с чего всё началось

Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.

Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду

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