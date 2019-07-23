Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиянЧелнинские известия вчера в 09:30
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года. По результатам исследования она составляет 34,3 тысячи рублей, а средняя по стране достигает 47,6 тысячи рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить833
с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известия22 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Армия и оружие
РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР
"Патрулирование осуществлено с целью углубления и развития взаимоотношений России и Китая, а также для дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий и укрепления глобальной стратегической стабильности", - подчеркнули в Минобороны России.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено вчера в 06:04
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Курилки в аэропортах хотят сделать платными
Депутаты Госдумы предложили сделать вход в курительные комнаты аэропортов платными.
Обновлено в 00:14
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено вчера в 09:10
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Помпео оценил отношения между США и Пакистаном
Отношения между Соединёнными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено вчера в 00:25
Здоровье
Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака
Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.
Обновлено вчера в 10:54
Культура
Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве
Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
Обновлено вчера в 13:56
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено 22 июля в 23:50
Авто
Объявлено о сотрудничестве Renault и Volume Graphics
Новое сотрудничество позволит в конструкции шасси и силовые установки внедрить новые технологии, а так же поменять подход к виртуальным испытаниям и оценке прочности всех составляющих авто.
Обновлено вчера в 14:28
Транспорт
Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты
В начале июня эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха летом. Лидерами рейтинга стали Латвия, Турция и Венгрия.
Обновлено в 00:41
Экономика
Ущерб от нелегальных продаж алкоголя в России составляет 3 трлн рублей
Каждый год экономика России теряет около 3 трлн рублей из-за незаконного оборота алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом
При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22