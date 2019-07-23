Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиянЧелнинские известия вчера в 09:30
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года. По результатам исследования она составляет 34,3 тысячи рублей, а средняя по стране достигает 47,6 тысячи рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить833
с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известия22 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Футбол
Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»
Обновлено вчера в 15:31
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних
Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
В Китае сообщили о планах повысить военные расходы
Военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, говорится в Белой книге по нацобороне, опубликованной Госсоветом КНР.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома
Обновлено вчера в 10:59
Игры
Bethesda представила расписание QuakeCon 2019
Bethesda представила расписание мероприятия.
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»
В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Транспорт
Екатеринбург окутал сильный туман со странным запахом
Жители жалуются на запах гари и химии. Утро 24 июля в Екатеринбурге началось с сильного тумана.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Премьер Японии получил в подарок от Загитовой мягкую игрушку
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено 22 июля в 19:09
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ
Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Единственный врач-реаниматолог в городе пожаловалась губернатору на снижение зарплат медиков
Главе Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на снижение заработной платы медиков.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51