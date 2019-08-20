с чего всё началось

Росстат составил список отраслей, работники которых получают самые большие зарплаты. Как оказалось, самыми высокими вознаграждениями за июнь текущего года могут похвастаться занятые в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Средняя зарплата в этом секторе составила 173 тысячи рублей в месяц.

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