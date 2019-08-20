Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатамиDeita.ru вчера в 20:30
Росстат составил список отраслей, работники которых получают самые большие зарплаты. Как оказалось, самыми высокими вознаграждениями за июнь текущего года могут похвастаться занятые в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Средняя зарплата в этом секторе составила 173 тысячи рублей в месяц.
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с чего всё началось
Согласно данным Росстата, опубликованным на сайте ведомства, средняя начисленная зарплата в сфере добычи природного газа и сырой нефти в июне 2019 года составила 172,9 тыс. рублей, в сфере производства табачных изделий - 113 тыс. рублей.Инфорос04:46
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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