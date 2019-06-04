Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатамиИзвестия вчера в 19:03

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях.
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У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях

RT на русском00:47

Названы отрасли с самым большим ростом зарплат

Lenta.ruвчера в 23:33

Росстат выяснил, в каких отраслях самые большие зарплаты

URA.Ruвчера в 21:09

Росстат составил рейтинг зарплат в разных отраслях России

РЕН ТВ00:53

Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 20:19

Росстат сообщил о быстром росте зарплат у российских медиков

ФАНвчера в 20:08

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Известиявчера в 19:03
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Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Националисты снесли памятник маршалу Жукову в Харькове

В Харькове националисты, устроившие пикет на съезде местных властей, снесли бюст маршала Георгия Жукова.
Обновлено 02 июня в 07:30
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено вчера в 09:01
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено вчера в 14:21
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тысяч рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Тарасов встретился с дочерью от первого брака

В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено вчера в 06:37
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено вчера в 13:15
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено вчера в 12:22
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Космос

Марсоход Curiosity показал облака на красной планете

NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
Обновлено 02 июня в 11:32
Политика

Путин 4 июня откроет памятник узникам концлагерей и еврейских гетто

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Новый сбор на сигареты хотят ввести в России

В России может появиться новый "экологический" сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку.
Обновлено 02 июня в 20:39
Футбол

Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси

Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено вчера в 17:36
Космос

Первый тизер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple

Apple опубликовал первый тизер научно-фантастического сериала For All Mankind («Ради всего человечества») — от создателя «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки».
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10
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