Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 годуРИА Новости 20:19
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия". Так, наибольшими темпами в России растут доходы граждан, работающих в областях здравоохранения и социальных услуг.
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Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».Известия17:02
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Футбол
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
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