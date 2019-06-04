Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 годуРИА Новости 20:19

Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

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Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия". Так, наибольшими темпами в России растут доходы граждан, работающих в областях здравоохранения и социальных услуг.

Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году

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