Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатамиИзвестия 19:03
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях.
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Сотрудники нефте-газовой отрасли отработали в 2018 году 1970 рабочих часов (164 часа в месяц), получается, что их ежемесячный заработок составил в среднем 130 тысяч рублей, провела расчеты газета «Известия».URA.Ru21:09
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