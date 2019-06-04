Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатамиИзвестия 19:03
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях.
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На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы рыболовства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и производителей табака и кокса.Известия17:02
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Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
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Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
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Экономика
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
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На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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Происшествия
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Политика
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Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
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Обновлено в 19:28
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Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
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Интернет
В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок
Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
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Обновлено вчера в 20:43
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Финансы
Кредитование в Ростовской области выросло на 15% в 2019 году
По итогам первого квартала 2019 года банки Ростовской области выдали населению 70,6 млрд руб. кредитов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:10
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Транспорт
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Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
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Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
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МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
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