Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатамиИзвестия 19:03

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях.
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с чего всё началось

У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы рыболовства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и производителей табака и кокса.
Известия17:02

Подробнее о событии

Росстат сообщил о быстром росте зарплат у российских медиков

ФАН20:08

Названы отрасли экономики с наибольшими темпами роста зарплат

Life.ru21:15

Росстат выяснил, в каких отраслях самые большие зарплаты

URA.Ru21:09

Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

РИА Новости20:19

Быстрый рост зарплат врачей отметил Росстат

News.ru21:19

Росстат зафиксировал у медиков самый быстрый рост зарплат в России

РЕН ТВ18:07

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Известия19:03
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Общество

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Энергетика

Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

Обновлено в 17:37
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Обновлено в 20:28
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Обновлено в 19:10
Политика

Королева приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Обновлено в 09:16
Политика

Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям

Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Оставившей детей в подмосковном хостеле женщине предъявили обвинение

Обновлено в 06:50
Интернет

В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок

Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.
Обновлено в 16:25
Политика

Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Финансы

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Финансы

Кредитование в Ростовской области выросло на 15% в 2019 году

По итогам первого квартала 2019 года банки Ростовской области выдали населению 70,6 млрд руб. кредитов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:10
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Авто

Кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance

"Заряженные" кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance.
Обновлено в 00:00
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
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