Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатамиИзвестия 19:03
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях.
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Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известия17:02
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
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Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
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Армия и оружие
Российские вертолёты в Крыму включают РЭБ из-за угрозы провокаций
Военные не исключают вариант самовольного запуска зенитной ракеты по российским вертолётам на севере Крыма.
Обновлено в 20:35
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
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На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено в 03:36
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
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Политика
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В понедельник у Трампа был еще один трудный момент: по прибытии в Букингемский дворец он должен был произвести смотр роты почетного караула и не был уверен, когда и за кем ему нужно идти.
Обновлено в 18:15
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Крупный пожар произошел на складах в Свердловской области
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщается во вторник, 4 июня, на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 20:48
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом
Уточняется, что высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (предельно-допустимых концентраций) по содержанию загрязняющих веществ была зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края.
Обновлено в 13:27
Политика
Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
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Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Происшествия
В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Общество
Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета
Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина России должна быть выработана в течение лета.
Обновлено в 22:54
Политика
Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Автоспорт
Феттель не намерен уходить из Формулы-1 в ближайшие годы
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о своем возможном уходе из Формулы-1 в конце 2019 года.
Обновлено в 21:31
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Ранее сообщалось, что в результате поисков 24 и 25 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района сотрудники МЧС обнаружили тела двух пропавших туристов.
Обновлено в 23:16
Политика
Еврокомиссия предложила на год продлить санкции против Крыма
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Обновлено в 10:27
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено в 22:32
Футбол
Экс-тренер «Вердера» Скрипник возглавил луганскую «Зарю»
С 2014 по 2016 год Скрипник возглавлял «Вердер». Прежний главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб покинул клуб 31 мая.
Обновлено в 21:41
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
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