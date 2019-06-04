Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатамиИзвестия 19:03

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

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Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях.

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