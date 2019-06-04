Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплатRT на русском 00:47

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

с чего всё началось

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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