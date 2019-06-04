Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплатРИА Новости вчера в 20:19
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия". Так, быстрее всего растут доходы граждан, работающих в области здравоохранения и социальных услуг.
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Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известиявчера в 17:02
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Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о росте людей с ожирением почти в два раза
Заболеваемость ожирением в России с 2013 года увеличилась практически вдвое, тенденция к росту этого показателя может сохраниться, говорится в докладе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
На участника протестов в Екатеринбурге завели уголовное дело об оскорблении полицейского
Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении участника протестов против строительства храма в сквере в Екатеринбурге Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 01 июня в 23:09
Политика
Названы сроки возможной встречи Зеленского с Трампом
Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен сказал в интервью на "Радио Свобода" о том, что уже 28-29 июня на саммите G20 в Японии могут встретиться Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Обновлено в 00:25
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Политика
В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Ford Sollers завершил производство автомобилей в Татарстане
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено вчера в 22:10
Здоровье
Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Общество
Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян
Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Общество
Суд в Приморье начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства отловщиками косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства компанией "Белый кит", осуществлявшей отлов трех косаток, которые содержатся в бухте Средней, сообщает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова
Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции
Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Транспорт
«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам
В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29