Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплатРИА Новости вчера в 20:19

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

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Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия". Так, быстрее всего растут доходы граждан, работающих в области здравоохранения и социальных услуг.

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