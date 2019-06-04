Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплатРИА Новости вчера в 20:19

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия". Так, быстрее всего растут доходы граждан, работающих в области здравоохранения и социальных услуг.
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У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Известиявчера в 17:02

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Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 20:19

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

RT на русском00:47

Росстат составил рейтинг зарплат в разных отраслях России

РЕН ТВ00:53

Росстат выяснил, в каких отраслях самые большие зарплаты

URA.Ruвчера в 21:09

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

РБК01:30

Росстат сообщил о быстром росте зарплат у российских медиков

ФАНвчера в 20:08

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Известиявчера в 19:03
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Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о росте людей с ожирением почти в два раза

Заболеваемость ожирением в России с 2013 года увеличилась практически вдвое, тенденция к росту этого показателя может сохраниться, говорится в докладе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

На участника протестов в Екатеринбурге завели уголовное дело об оскорблении полицейского

Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении участника протестов против строительства храма в сквере в Екатеринбурге Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»

Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 01 июня в 23:09
Политика

Названы сроки возможной встречи Зеленского с Трампом

Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен сказал в интервью на "Радио Свобода" о том, что уже 28-29 июня на саммите G20 в Японии могут встретиться Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Обновлено в 00:25
Политика

В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Политика

В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Авто

Ford Sollers завершил производство автомобилей в Татарстане

Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено вчера в 22:10
Здоровье

Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском

Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Общество

Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Общество

Суд в Приморье начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства отловщиками косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства компанией "Белый кит", осуществлявшей отлов трех косаток, которые содержатся в бухте Средней, сообщает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова

Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Культура

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции

Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Транспорт

«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам

В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Футбол

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
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