Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплатRT на русском 00:47

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

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В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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