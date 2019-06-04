Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплатГазета.Ru 02:33
Самые высокооплачиваемые специалисты в России работают в нефте- и газодобывающих компаниях. При этом растут зарплаты и в среднем по стране, свидетельствуют данные Росстата. Только вот россияне этого не чувствуют.
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с чего всё началось
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известиявчера в 17:02
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