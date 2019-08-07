В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

с чего всё началось

Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат. По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее.

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