Общество
Росстат назвал основные причины незанятости гражданREGNUM 02:05
Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат. По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее.
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с чего всё началось
В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:30
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Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено 05 августа в 21:49
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Авто
УАЗ разработал автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Здоровье
Медики назвали самый полезный фрукт
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Хоккей
Путин оценил пиджак Третьяка с секретной нашивкой
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал президенту России Владимиру Путину о "секретной нашивке" на своем пиджаке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа
Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
Обновлено в 00:41
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano
Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи
В России с 6 августа вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Экономика
ФТС оценила потери западных экспортеров за 5 лет продэмбарго РФ
По оценке ФТС России, западные экспортеры за 5 лет действия продэмбарго в совокупности лишились продаж в РФ на сумму около 46 млрд долларов.
Обновлено вчера в 21:28
Теннис
Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» наложил на Лукаку огромный штраф
Обновлено в 03:13
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Ливии уничтожили третий украинский Ил-76
В результате атаки были уничтожены два военно-транспортных Ил-76, эксплуатируемых украинскими чартерными компаниями.
Обновлено в 01:03
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Минобороны начало проливку территории военного склада под Ачинском
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве, самолеты ИЛ-76 начали проливку территории военной части, где произошли взрывы.
Обновлено в 03:05