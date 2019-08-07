Общество
Росстат назвал основные причины незанятости гражданREGNUM 02:05
Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат. По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее.
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с чего всё началось
В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:30
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Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Обновлено в 07:43
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Комиссия ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»
Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.
Обновлено в 07:47
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 07:17
Культура
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Происшествия
В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище
Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 07:17
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Улан-Удэнский авиационный завод досрочно передал пять Ми-8АМТ для ГТЛК
Специалисты Улан-Удэнского авиационного завода досрочно изготовили очередную партию транспортных вертолётов Ми-8АМТ по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро
Житель бельгийского города Льеж около десяти лет назад случайно приобрёл подлинник картины выдающегося представителя золотого века голландской живописи Рембрандта за 500 евро, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в Донбассе
Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять — ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram
Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Авто
Тюнеры представили доработанное купе BMW M850i
В прошлом году ателье Manhart о новом проекте и только сейчас была предоставлена полная информация и изображения о пакете доработок для «заряженного» BMW 8 Series Coupe.
Обновлено в 06:48