Общество
Росстат назвал основные причины незанятости гражданREGNUM 02:05
Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат. По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее.
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с чего всё началось
В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:30
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Политика
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
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Обновлено вчера в 21:32
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
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Транспорт
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Политика
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Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Авто
Опубликованы первые изображения нового Honda NSX
Общая форма концепта имеет ряд очевидных сходств с первым NSX и не имеет ничего общего с нынешним автомобилем.
Обновлено в 00:50
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Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено вчера в 07:31
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Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета
Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должна привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
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В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Политика
В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт
В аэропорту ливийского города Мисрата пара дронов уничтожила транспортный самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс», заявила директор компании Елена Малахова, сообщило 6 августа издание Liga.net.
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Транспорт
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В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию
Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14
Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе
Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Политика
Южная Осетия хочет войти в состав России
«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
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Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
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Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора
Обновлено вчера в 04:53
Футбол
«Кристал Пэлас» отверг очередное предложения «Эвертона» по Заа
"Кристал Пэлас" и "Эвертон" продолжают вести переговоры относительно трансфера нападающего Вильфрида Заа.
Обновлено в 04:43
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
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Стало известно, под каким номером будет играть Магуайр в «МЮ»
Как сообщает официальный сайт «красных дьяволов», 26-летний Магуайр в сезоне-2019/20 будет играть под 5-м номером.
Обновлено в 04:30
Политика
Во Франции предсказали «передел мира» по Уралу
В международных отношениях в скором времени может произойти «передел мира, в котором линия раздела пройдет по Уралу, а главными участниками станут Европа и Азия», считает эксперт в области геополитики Каролин Галактерос.
Обновлено в 04:50
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Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39