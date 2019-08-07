Общество

Росстат назвал основные причины незанятости гражданREGNUM 02:05

Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат. По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее.
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с чего всё началось

Названы основные причины незанятости в России

В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:30

Подробнее о событии

Определены ключевые причины незанятости в России

РЕН ТВ00:10

Росстат назвал основные причины безработицы

Коммерсантъ04:43

Росстат выяснил основные причины увольнений в России

РБК04:17

Стали известны основные причины незанятости в России

Известия00:31

Выяснилось, почему россияне не работают

URA.Ru01:43

Названы основные причины незанятости в России

РИА Новости00:00

Названы основные причины незанятости в России

RT на русскомвчера в 23:30
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия

Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном

Обновлено в 04:12
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании

Обновлено 05 августа в 13:35
Культура

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Транспорт

«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Авто

Опубликованы первые изображения нового Honda NSX

Общая форма концепта имеет ряд очевидных сходств с первым NSX и не имеет ничего общего с нынешним автомобилем.
Обновлено в 00:50
Авто

Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено вчера в 07:31
Космос

Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета

Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должна привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Магнитогорске взорвали автомобиль

Обновлено в 03:18
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Политика

В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт

В аэропорту ливийского города Мисрата пара дронов уничтожила транспортный самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс», заявила директор компании Елена Малахова, сообщило 6 августа издание Liga.net.
Обновлено в 00:58
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14
Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Политика

Южная Осетия хочет войти в состав России

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Экономика

Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора

Обновлено вчера в 04:53
Футбол

«Кристал Пэлас» отверг очередное предложения «Эвертона» по Заа

"Кристал Пэлас" и "Эвертон" продолжают вести переговоры относительно трансфера нападающего Вильфрида Заа.
Обновлено в 04:43
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Футбол

Стало известно, под каким номером будет играть Магуайр в «МЮ»

Как сообщает официальный сайт «красных дьяволов», 26-летний Магуайр в сезоне-2019/20 будет играть под 5-м номером.
Обновлено в 04:30
Политика

Во Франции предсказали «передел мира» по Уралу

В международных отношениях в скором времени может произойти «передел мира, в котором линия раздела пройдет по Уралу, а главными участниками станут Европа и Азия», считает эксперт в области геополитики Каролин Галактерос.
Обновлено в 04:50
Культура

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
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