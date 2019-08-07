Общество

Росстат назвал основные причины незанятости гражданREGNUM 02:05

Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат. По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее.
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с чего всё началось

Названы основные причины незанятости в России

В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:30

Подробнее о событии

Выяснилось, почему россияне не работают

URA.Ru01:43

Росстат назвал основные причины незанятости населения

Газета.Ru02:18

Названы основные причины незанятости в России

RT на русскомвчера в 23:30

Названы причины незанятости россиян

Национальная служба новостей01:55

Стали известны основные причины незанятости в России

Известия00:31

Росстат назвал основные причины незанятости населения

РИА Новости00:00

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Телеканал 360°02:16
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае холодов

В Госдуме предложили включать летом отопление, если температура воздуха на улице значительно ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Авто

Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio

На момент покупки автомобиль стоил чуть более 600 тысяч рублей, что почти втрое меньше суммы, которую женщина отсудила у автопроизводителя.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Пожар в битумном хранилище в Дзержинском локализован

"В 13:51 мск пожар локализован на площади 200 кв. м, горели две бытовки и битумное хранилище", - сказали в ведомстве, добавив, что емкость с битумом находится в здании из бетона.
Обновлено в 07:09
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры

Обновлено в 08:14
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Общество

Мэрия Москвы запретила выступление рэпера Face, а также групп «Кровосток» и IC3PEAK на митинге 10 августа

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Экономика

Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51%

В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Обновлено в 08:44
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Кино

Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 03:29
Кино

Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Экономика

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном

В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Финансы

Стоимость золота достигла шестилетнего максимума

Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Кино

Disney выпустит книгу рецептов блюд из «Звездных войн»

Киностудия Disney выпустит книгу с рецептами блюд "межгалактической кухни" из легендарной саги "Звездные войны".
Обновлено в 04:37
Политика

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Норвич» арендовал полузащитника «Севильи»

"Норвич" взял в аренду полузащитника "Севильи" Ибраима Амаду. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт "Норвича".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу

Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Армия и оружие

В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных

Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Общество

К ЦУМу возлагают цветы в память о fashion-директоре Алле Вербер

Москвичи начали возлагать цветы к входу в ЦУМ в память о скончавшейся fashion-директоре магазина Алле Вербер, пишет в среду, 7 августа, «РИА Новости».
Обновлено в 08:34
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