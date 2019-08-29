Экономика

Красная веснаКрасная веснаРосстат назвал объемы теневой экономики России

Доля теневой экономики России в 2017 году составила 12,7% ВВП, или же 11,7 трлн руб.
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с чего всё началось
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует
 из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
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