Экономика
Красная веснаРосстат назвал объемы теневой экономики России
Доля теневой экономики России в 2017 году составила 12,7% ВВП, или же 11,7 трлн руб.
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с чего всё началось
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.РБКвчера в 17:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
РИА Новости 21:25
Футбол
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Sport24.ru 18:01
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна 15:59
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист прошел француза Жиля Симона.
Sportbox.RU 18:22
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru 22:43
Музыка
Пригожин поддержал Киркорова после скандала на «Новой волне»
Иосиф Пригожин призвал не осуждать Филиппа Киркорова, устроившего накануне скандал на «Новой волне».
Телепрограмма 09:24
Здоровье
ВОЗ приравняла колбасу к курению и алкоголю
Всемирная организация здравоохранения приравняла по вредности колбасу и другие изделия из переработанного мяса к курению и алкоголю.
Комсомольская правда 06:30
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Происшествия
В турецкой клинике представили свою версию смерти 16-летней россиянки
Скончавшаяся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летняя жительница Красноярска была доставлена в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом.
URA.Ru 15:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Армия и оружие
В США учредили космическое командование
Приказ о создании национального командования космическими силами Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в декабре 2018 года.
Известия 19:05
Политика
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru 21:15
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Происшествия
Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала
Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.
РИА Новости 19:44
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
РИА Новости 15:40
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл украсила детскую комнату сына портретами принцессы Дианы
Маркл поддерживает супруга, стараясь привить маленькому Арчи любовь к бабушке. 31 августа исполнится 22 года со дня смерти принцессы Дианы.
StarHit.ru 21:00
Экономика
«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток
«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).
Ведомости 08:59
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия 13:45
Наука
Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами
Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 26 августа в 20:01
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
РБК вчера в 22:47
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета 21:34
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29