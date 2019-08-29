с чего всё началось

Доля теневой экономики России в 2017 году составила 12,7% ВВП, или же 11,7 трлн руб.

Политика Дональд Трамп отменил поездку в Польшу Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.

Футбол «Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди «Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Армия и оружие Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Теннис Рублев вышел в третий круг US Open Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист прошел француза Жиля Симона.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией 21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

Политика Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.

Музыка Пригожин поддержал Киркорова после скандала на «Новой волне» Иосиф Пригожин призвал не осуждать Филиппа Киркорова, устроившего накануне скандал на «Новой волне».

Здоровье ВОЗ приравняла колбасу к курению и алкоголю Всемирная организация здравоохранения приравняла по вредности колбасу и другие изделия из переработанного мяса к курению и алкоголю.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Происшествия В турецкой клинике представили свою версию смерти 16-летней россиянки Скончавшаяся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летняя жительница Красноярска была доставлена в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Армия и оружие В США учредили космическое командование Приказ о создании национального командования космическими силами Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в декабре 2018 года.

Политика Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

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Энергетика «Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири» Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.

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Экономика «Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток «Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).

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Наука Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.

Политика Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.