с чего всё началось

Росстат оценил размеры теневой экономики России в 2017 году. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП. Доля теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы в рыночных ценах остаются неизменными.

Политика Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Политика Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Политика Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кино Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах.

Здоровье Валерий Радаев надеется на поддержку начальника УФСБ в реализации нацпроектов После завершения отчетов по нацпроектам губернатор Валерий Радаев представил собравшимся нового начальника УФСБ Олега Боломожнова.

Авто Peugeot показала новый гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid Французский автопроизводитель представил миру свой новый гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid4.

Происшествия В Петербурге возле стадиона нашли труп, завернутый в ковер В Санкт-Петербурге у заброшенного стадиона на Оборонной улице обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер.

Общество Минтруд хочет увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов Как отмечается в уведомлении о подготовке нормативного акта, такие мягкие санкции «фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов» в случаях, когда стоимость работ, которые нужно произвести в рамках закона, превышает размеры штрафов.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.

Политика Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.

Общество Мэр Сочи Пахомов не намерен участвовать в новом конкурсе на должность Глава города-курорта Сочи Анатолий Пахомов не подавал документы на конкурс на должность мэра на новый срок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Экономика Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Политика Российский МИД поддержал желание США купить Гренландию Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.