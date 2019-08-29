Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики России в 2017 году. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП. Доля теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы в рыночных ценах остаются неизменными.
Читать в источнике
Комментировать135
с чего всё началось

Росстат измерил «невидимую» экономику России

ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб. Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).
РБКвчера в 17:26

Подробнее о событии

Росстат озвучил размер «невидимой» экономики России

URA.Ruвчера в 23:43

Росстат назвал объем теневой экономики страны

Телеканал 360°02:14

Теневую экономику в России измерили

Lenta.ruвчера в 23:40

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Коммерсантъ02:03

Объем неучтенной экономики России составил в 2017 г. почти 12 трлн. руб

Эхо Москвывчера в 21:11

Назван размер «невидимой» экономики РФ

News.ruвчера в 20:36

Росстат измерил «невидимую» экономику России

РБКвчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Общество

Пенсионерка получила доплату в 160 000 по партбилету

Итогом и стала доплата в размере более 160 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 05:18
Транспорт

Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%

РИА Новости 03:26
Политика

Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Гаджеты

Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition получил жидкостное охлаждение

Компания Huawei представила планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition, который выйдет в версиях с 4G LTE и только с Wi-Fi по цене 419 и 377 долларов.
Megaobzor.com 07:38
Энергетика

Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%

В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Политика

Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко

В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки считает, что у дочери вырезали органы

iReactor 00:25
Культура

Рукописи Таривердиева передали в Российский национальный музей музыки

Арт-директор ХІ Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, вдова композитора Вера Таривердиева передала его недавно найденные рукописи Российскому национальному музею музыки.
РИА Новости 08:58
Театры

Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука

Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
Наша версия 08:10
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

RT на русском вчера в 19:15
Космос

Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Российская газета 08:16
Происшествия

Солдат-срочник из Дагестана избил женщину с ребенком в Севастополе

Солдат-срочник из Дагестана по фамилии Алиев избил женщину на пляже в Севастополе, а потом напал на мужчину, который попытался за нее заступиться, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 07:56
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика

Украинский суд освободил Вышинского

БИЗНЕС Online вчера в 04:57
Футбол

Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
REGNUM 08:41
Космос

Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий

Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:25
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Путин уволил главу Управления информационного обеспечения президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова, сообщается на портале правовой информации.
Московский Комсомолец 08:23
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Энергетика

Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Авто

В РФ вырос спрос на мощные автомобили

Автоновости дня 02:15
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

РИА Новости 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное