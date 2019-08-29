ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб. Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).

с чего всё началось

Росстат оценил размеры теневой экономики России в 2017 году. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП. Доля теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы в рыночных ценах остаются неизменными.

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